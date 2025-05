 Mario Cecinati in finale a “Sognando Ballando con le Stelle”

30/05/2025 16:12:00

Il grande momento è arrivato. Questa sera, alle 21:00 su Rai 1, andrà in onda la finalissima di Sognando… Ballando con le Stelle, il nuovo programma firmato Milly Carlucci che ha già conquistato il pubblico. Tra i protagonisti più apprezzati c’è Mario Cecinati, campione del mondo di ballo, in gara in coppia con l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero.

Settimana dopo settimana, Cecinati ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua dedizione. Ora è arrivato il momento decisivo, e a fare la differenza sarà il sostegno da casa.

Come votare nella finale

A partire dalle 21:00, verranno pubblicate le card ufficiali di voto sui canali social di Ballando con le Stelle. Si potrà esprimere la propria preferenza tramite: Facebook - Instagram - X (ex Twitter)

È importante sapere che, se Mario e Bianca supereranno la prima fase della finale, i voti iniziali verranno azzerati. Sarà quindi necessario votare nuovamente la card aggiornata della coppia su tutte e tre le piattaforme.

In palio un posto tra i professionisti

Il premio in palio non è solo simbolico: il vincitore entrerà nel cast ufficiale dei professionisti di Ballando con le Stelle, uno dei programmi di punta di Rai 1. Un traguardo che per Mario rappresenterebbe la consacrazione di una carriera già ricca di successi internazionali.

Il pubblico ha ora l’occasione di accompagnarlo nell’ultimo passo di questo percorso. Votare, condividere e far passaparola: tutto può contribuire a trasformare un sogno in realtà.