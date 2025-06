  Estate a Marsala, il Lido Signorino by Tiburon Beach apre la stagione con RMC101

01/06/2025 09:44:00

Oggi, 1° Giugno 2025, prende il via ufficialmente il via la stagione estiva al Lido Signorino by Tiburon Beach, che quest’anno si presenta con una novità destinata a fare notizia: per tutta l’estate, la radio più ascoltata della provincia di Trapani, RMC101, trasmetterà in diretta proprio da questa location. Una collaborazione che promette di coniugare il piacere del mare con musica, intrattenimento e approfondimenti live dalla spiaggia.

Il Lido Signorino si conferma anche quest’anno un punto di riferimento per chi cerca relax e servizi di qualità. La spiaggia è completamente attrezzata con ombrelloni, lettini, cabine private con docce, Wi-Fi gratuito e un’area giochi dedicata ai più piccoli, per garantire comfort e divertimento a tutta la famiglia.

Accanto alla zona balneare, il Tiburon Beach Restaurant offre una cucina che celebra i sapori della tradizione siciliana, con un menù basato su ingredienti freschi e locali. Tra i piatti più apprezzati: la busiata fatta a mano con frutti di mare, il pesce crudo fresco e le pizze cotte nel forno a legna. Il tutto servito su una terrazza panoramica affacciata sul mare, perfetta per cene al tramonto o pranzi in riva all’acqua.

La presenza di RMC101 impreziosisce l’offerta del lido, rendendolo un vero e proprio hub dell’estate trapanese, dove sarà possibile incontrare speaker, seguire dirette radiofoniche, partecipare a giochi e ascoltare buona musica… direttamente con i piedi sulla sabbia.

Per rimanere aggiornati su eventi, iniziative e programmazione estiva, è possibile seguire le pagine ufficiali del lido e del ristorante su Instagram e Facebook.

Mare, gusto e intrattenimento: con il suo mix di servizi, gastronomia e vivacità culturale, il Lido Signorino by Tiburon Beach si conferma ancora una volta una delle mete balneari più amate del territorio marsalese. E quest’anno, con la voce di RMC101 a fare da colonna sonora, l’estate sarà ancora più indimenticabile.