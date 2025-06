Paceco, addio all'ex Sindaco Plaja

01/06/2025 13:49:00

Dopo una breve malattia, si è spento all’età di 88 anni il capitano Antonino Plaja, figura storica della politica e della vita pubblica di Paceco. Nato a Palermo nel 1936, ha trascorso la maggior parte della sua vita nel paese trapanese, cui ha dedicato passione, impegno e servizio, lasciando un’impronta profonda nella comunità locale.

Plaja, già direttore delle Poste, è stato per decenni militante e dirigente del Partito Repubblicano, attivo fin dagli anni Sessanta. Ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: consigliere comunale, assessore e per due mandati sindaco di Paceco, dal 1979 al 1980 e poi dal 2003 al 2007.

Durante la sua attività amministrativa si devono a lui importanti progetti sul piano delle opere pubbliche e scolastiche: la costruzione della biblioteca comunale, dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia di via Fardella, nonché il rifacimento del plesso scolastico “Giovanni XXIII”. Plaja ha sempre mostrato una particolare sensibilità per lo sviluppo culturale e sportivo del territorio, promuovendo stagioni concertistiche di alto livello, realizzate in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo.

È ricordato come un uomo amabile, tollerante, profondamente democratico, sempre pronto al dialogo e all’ascolto. La sua fedeltà alle istituzioni, unita a un grande senso del dovere e a una generosità umana rara, lo hanno reso un vero gentiluomo d’altri tempi, apprezzato da tutte le componenti politiche e sociali della cittadina.

I funerali del capitano Antonino Plaja si svolgeranno lunedì 2 giugno alle ore 10:00 presso la Chiesa Madre di Paceco. La comunità si stringe attorno ai familiari, nel ricordo di una figura che ha saputo servire la sua città con onore e dedizione