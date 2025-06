2 Giugno: vittime alla festa per il Psg, Ucraina abbatte aerei russi, Greta Thunberg va a Gaza

02/06/2025 07:32:00

E' il 2 Giugno 2025, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• In Francia la festa per la vittoria del Psg nella Champions è degenerata in scontri e tafferugli. Due ragazzi sono morti a margine dei disordini: un diciannovenne è stato accoltellato a Dax, un ventenne è stato investito mentre era in motorino a Parigi. Il bilancio parla anche di circa 700 incendi e 270 auto date alle fiamme

• Nella finale di Champions l’Inter non è mai stata in grado di reagire. Una squadra vuota, scarica, travolta. Niente funziona

• Acerbi non vuole giocare in Nazionale e lo ha comunicato a Spalletti con un sms

• L’Ucraina ha condotto un blitz in pieno territorio russo, con l’uso di piccoli droni armati contro decine di basi: in totale ha abbattuto 41 aerei





• Greta Thunberg è salpata da Catania verso Gaza sulla nave di una ong

• Fedez è stato ospite del congresso dei giovani di Forza Italia a Roma

• Steva Bannon dice che Elon Musk e Scott Bessent si sono presi a botte

• In Colorado un uomo ha lanciato un ordigno incendiario su una marcia in sostegno agli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, provocando un gran numero di feriti

• Alle elezioni in Polonia ha vinto il sovranista Karol Nawrocki, con un margine risicato: ha preso il 50,89 per cento dei voti

• Il prof del napoletano che aveva scritto sui social «Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola» si è detto pentito: «Mi sono svegliato la mattina e ho detto: “Madonna mia, cosa ho scritto”»

• Martina Cuccia, 14 anni, era ancora viva quando Tucci l’ha sepolta. Nel frattempo una tiktoker ha cercato di sfruttare l’immagine della vittima per vendere un suo prodotto

• William Boffelli, 32 anni, di Roncobello, Bergamo, è riuscito a salire e ridiscendere il versante francese del Monte Bianco in appena 4 ore, 43 minuti e 24 secondi

• Alle 3 della notte tra il 31 maggio e il 1° giugno un ragazzo di 17 anni di origini campane, in carcere per omicidio, è evaso dall’Istituto penitenziario minorile Fornelli di Bari

• A Padova, sabato, diecimila persone hanno partecipato al Gay Pride

• Sabato, nella millenaria Pieve di Santo Stefano in Pane, a Firenze, è stato celebrato il funerale di Mario Primicerio, il professore prestato alla politica, sindaco della città dal 1995 al 1999. Matteo Renzi e Elly Schlein si sono stretti la mano

• Flavio Briatore dice che lui, al figlio Nathan, gira 500 euro al mese di paghetta

• Leclerc è arrivato terzo al Gran Premio di Spagna

• È morto Ernesto Pellegrini, imprenditore milanese fattosi da solo, re del settore delle mense, cavaliere del lavoro, già proprietario dell’Inter. Grande cattolico e grande filantropo. Aveva 86 anni

• Se ne sono andati anche: la ex consigliera comunale milanese Patrizia Bedori (62), l’imprenditore Andrea Bulgarella (79), l’economista Stanley Fischer (81), l’attrice Renée Victor (86)

Titoli

Corriere della Sera: «Disumano affamare un popolo»

la Repubblica: Kiev colpisce le basi russe

La Stampa: Mattarella: disumano affamare Gaza

Il Sole 24 Ore: Adolescenti / Psicofarmaci, social / e gioco d’azzardo: / allarme dipendenze

Il Messaggero: «Gaza, occupazione illegale»

Il Giornale: Salvini, insulti alla figlia / Ecco la scuola dell’odio

Qn: Blitz di Kiev fino in Siberia / Distrutti 40 bombardieri

Il Fatto: Pure Kiev bombarda i negoziati / A Londra nuovi caccia nucleari

La Verità: A Parigi morti e feriti per una partita / Ma le banlieue sono già a casa nostra

Il Mattino: Da Spalletti a Kvara, passione napoletana

il Quotidiano del Sud: Arte, il mercato del sublime

Domani: A Gaza il caos degli aiuti umanitari / Mattarella: «Affamare è disumano»