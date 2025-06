 Mazara: sequestrati 800 kg di angurie vendute abusivamente 

02/06/2025 09:00:00

La Polizia Municipale di Mazara, sotto il coordinamento del comandante Vincenzo Menfi ha sequestrato complessivamente oltre otto quintali di prodotti ortofrutticoli – in particolare angurie – nel corso di due operazioni contro il commercio abusivo.

I sequestri sono avvenuti nella zona dell’ex mercato del pesce, dove due ambulanti sono stati sorpresi a vendere frutta senza alcuna autorizzazione. I prodotti, di ignota provenienza e privi di qualsiasi tracciabilità e controllo sanitario, sono stati immediatamente confiscati e successivamente distrutti, in linea con le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

Oltre al sequestro, per i due venditori è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dalla legge. L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto all’abusivismo commerciale messo in atto dalla Polizia Municipale, che mira non solo a garantire il rispetto delle regole e della concorrenza leale tra operatori economici, ma anche – e soprattutto – a tutelare la salute dei consumatori.