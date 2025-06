 Tempo pieno contro la dispersione scolastica: terza finestra dell’Avviso 10 in Sicilia

02/06/2025 11:00:00

Le scuole medie e gli istituti superiori siciliani hanno una nuova opportunità per combattere la dispersione scolastica e promuovere l’inclusione educativa. È stata infatti pubblicata la terza finestra dell’Avviso 10 “Scuole aperte per il territorio”, iniziativa promossa dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale e finanziata con 27 milioni di euro del Fondo sociale europeo 2021-2027.

L'obiettivo è chiaro: rafforzare il tempo pieno e prolungato nell’anno scolastico 2025-2026, soprattutto negli istituti statali della scuola secondaria di primo grado e nei primi due anni della secondaria di secondo grado, con un’attenzione prioritaria ai territori colpiti da povertà educativa e disagio sociale.

«Devianza minorile, dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo, lotta alla mafia e ad ogni forma di illegalità si combattono – dichiara l’assessore Mimmo Turano – tenendo aperte le scuole e mettendo in campo un’azione di sistema, che abbia come faro la necessità di educare i giovani alla cultura del rispetto». Il progetto, aggiunge Turano, consolida il ruolo della scuola come presidio sociale e culturale sul territorio, offrendo agli studenti e alle loro famiglie servizi educativi anche nelle ore pomeridiane.

Le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare istanza di partecipazione fino alle ore 15 del 14 luglio 2025, seguendo le indicazioni contenute nel comunicato ufficiale pubblicato dal Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio della Regione Siciliana.

Il testo completo dell’Avviso 10 è disponibile sul portale del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana. L’invito dell’assessorato è chiaro: aderire numerosi per offrire agli studenti siciliani un’opportunità concreta di crescita, inclusione e successo formativo.