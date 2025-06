Petrosino. L'assoluzione di Michele Buffa. Lo Curto: "Certa della sua onestà"

02/06/2025 20:25:00

“C’è sempre un giudice a Berlino e Michele Buffa, dopo un calvario giudiziario incredibile, ha ottenuto l’assoluzione che meritava poiché le accuse erano insussistenti, come ha sentenziato la Corte di Appello di Palermo.

A Michele Buffa mi lega un rapporto di amicizia personale e politica che non è mai venuto meno, soprattutto in questo periodo per lui così difficile. Ero certa della sua onestà e del fatto che non si fosse macchiato di un reato qual è quello del voto di scambio. Michele finalmente ritrova la sua piena onorabilità e dispiace molto che si sia dovuto dimettere dal Consiglio comunale di Petrosino quando l’azione giudiziaria l’aveva investito in modo impietoso”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega per Salvini premier della provincia di Trapani.