Tragedia a Scopello: turista muore durante un’immersione 

03/06/2025 12:08:00

Tragedia ieri mattina nelle acque di Scopello, nel Trapanese. Un turista di 80 anni, originario di Treviso, ha perso la vita dopo essersi immerso per una sessione di snorkeling. L’uomo si trovava a bordo di un’unità da diporto insieme ad altri compagni di viaggio quando, subito dopo l’ingresso in acqua, ha accusato un malore.

A lanciare l’allarme, intorno a mezzogiorno, è stato il comandante dell’imbarcazione, contattando la sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani tramite il numero di emergenza 1530. Il turista è stato rapidamente riportato a bordo, dove si trovava anche un medico, presente in zona con un’altra imbarcazione da diporto, che ha tentato immediatamente le manovre di rianimazione.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, per l’80enne non c’è stato nulla da fare. Il medico ha constatato il decesso sul posto. La salma è stata successivamente trasportata al porto di Castellammare del Golfo, dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno presso la Procura di Trapani ne ha disposto la restituzione ai familiari.

Sono in corso indagini da parte della Guardia Costiera per chiarire le cause esatte del decesso e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Con l’avvio della stagione estiva, il Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, ha colto l’occasione per rinnovare l’invito alla prudenza. «È fondamentale – ha dichiarato – adottare comportamenti responsabili in mare e segnalare eventuali emergenze al numero 1530 o al 112, per garantire a tutti una stagione balneare sicura e serena».