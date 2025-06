Buongiorno24 del 3 Giugno 2025

03/06/2025 09:25:00

È morto Andrea Bulgarella, oggi i funerali a Valderice

Addio ad Andrea Bulgarella, imprenditore, costruttore, editore ed ex presidente del Trapani Calcio. Aveva 79 anni. Una vita di battaglie giudiziarie, da imprenditore prosciolto che non riusciva nemmeno ad aprire un conto in banca. Oggi i funerali a Valderice.

Marsala, violenza sessuale su una donna di 50 anni: denunciato un 25enne

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dalla Polizia a Marsala per violenza sessuale. Avrebbe aggredito una donna di 50 anni nella sua abitazione, dopo essere entrato con il pretesto di svolgere pulizie domestiche.

Marsala, gravissimo incidente sulla SP62: due sorelle ricoverate in codice rosso

Drammatico incidente ieri pomeriggio sulla SP62, in contrada Scacciaiazzo a Marsala. Una Fiat Panda con due sorelle a bordo è uscita fuori strada, ribaltandosi. Le giovani sono ricoverate al "Paolo Borsellino" in codice rosso.

Salemi, uomo muore carbonizzato nelle campagne

Tragedia nelle campagne di Salemi. Un uomo di 69 anni è morto carbonizzato mentre bruciava sterpaglie, forse a causa di un malore che gli ha impedito di mettersi in salvo dalle fiamme.

Mafia, condanna definitiva a 14 anni per Andrea Bonafede

La Corte d’Appello ha confermato la condanna a 14 anni per Andrea Bonafede, il geometra che ha fornito l’identità falsa a Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Riconosciuto colpevole di associazione mafiosa e concorso in falso.

Spettacolare eruzione dell’Etna, nube alta chilometri

L’Etna torna a dare spettacolo con un’intensa eruzione dal cratere di Sud-Est, seguita da una fontana di lava e una nube di cenere visibile a chilometri di distanza. Le immagini stanno facendo il giro del web.

Trapani Shark, oggi incontro decisivo col Comune di Trapani

Atteso per oggi l’incontro tra la dirigenza del Trapani Shark e l’amministrazione comunale. Al centro della discussione, i debiti accumulati dal club per oltre 120 mila euro di utenze non pagate e le polemiche sull'impianto di climatizzazione del PalaShark.

Trapani, il 2 giugno raccontato dai cittadini

Trapani ha scelto di celebrare il 2 giugno in modo diverso, premiando persone comuni. Cavalieri nominati dal Presidente Mattarella, una scuola che combatte la droga con azioni concrete e le opere dei detenuti del carcere in mostra nella Prefettura.

Marsala, iscrizioni sbagliate nella nuova Piazza Mameli

Nuova polemica sulla Piazza Mameli a Marsala, recentemente inaugurata dal sindaco Massimo Grillo. Dopo basole rotte e aiuole sparite, emerge un altro errore: iscrizioni storiche incise sulla pavimentazione risultano sbagliate.

Trapani, niente domiciliari per l’ex senatore Papania

Respinta la richiesta di arresti domiciliari per l’ex senatore PD Antonino Papania, coinvolto nell’inchiesta antimafia “Eirene”. I legali hanno annunciato ricorso contro la decisione del Tribunale di Trapani.

