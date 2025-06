Traffico in tilt sull’A29 Palermo-Mazara: due incidenti causano code in entrambe le direzioni

03/06/2025 11:17:00

Mattinata difficile per chi viaggia sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’Anas segnala forti rallentamenti e code in entrambe le direzioni a causa di due incidenti avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro.

In direzione Mazara del Vallo, il traffico è congestionato da Tommaso Natale fino a Carini.

In direzione Palermo, si sono registrate lunghe code dallo svincolo per l’aeroporto fino a Tommaso Natale.

AGGIORNAMENTO ore 11.05: L’Anas comunica che le code sono terminate nei tratti dallo svincolo aeroporto a Capaci (direzione Palermo) e da Tommaso Natale a Carini (direzione Mazara). Tuttavia permane traffico rallentato tra Palermo e Tommaso Natale verso Mazara del Vallo.

Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e a valutare percorsi alternativi, soprattutto in caso di spostamenti urgenti verso l’aeroporto di Palermo o lungo la direttrice costiera ovest.