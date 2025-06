Trapani capitale del pattinaggio: dal 5 all’8 giugno il Pattinodromo ospita gli Assoluti

04/06/2025 08:00:00

“Qui stiamo costruendo il futuro dello sport”, dice l’assessore comunale Emanuele Barbara mentre attraversa il pattinodromo di Trapani, completamente rinnovato e pronto ad accogliere i Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio, in programma dal 5 all’8 giugno. Una manifestazione nazionale che porta in città oltre 1000 sportivi, squadre da tutta Italia, sponsor e spettatori, e che per Barbara rappresenta solo l’inizio di una nuova stagione sportiva per Trapani.

“Il pattinodromo è uno dei tanti impianti dove stiamo lavorando, dove stiamo investendo molti soldi per renderlo adeguato alle esigenze degli sportivi trapanesi e non solo”, spiega l’assessore. “Sarà un evento importantissimo. Si aspettano qui non meno di 1000-1500 atleti che riempiranno una struttura che finalmente torna allo splendore che merita”.

Negli ultimi giorni sono stati ultimati diversi interventi. “Abbiamo investito ancora, soprattutto sull’impianto di illuminazione che è stato completamente rimesso a nuovo”, dice Barbara, indicando le 28 lampade su quattro colonne, oggi finalmente tutte funzionanti. Ma c’è di più: bordature in legno nuove, interventi su sicurezza, decoro, pulizia, bonifica, potatura e scerbatura. “È stato un lavoro a 360 gradi per rendere l’impianto accogliente e pronto a ospitare una manifestazione di livello nazionale”.

Ai bordi della pista sono già stati montati i gazebo per accogliere le squadre, mentre la pista – rifinita grazie anche al contributo di Vesmaco – è pronta per le gare. Un evento fortemente voluto dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dal comitato regionale Sicilia, che hanno puntato su Trapani per rilanciare lo sport rotellistico nel sud Italia.

“Voglio ringraziare due persone speciali, il presidente Sabatino Aracu e il presidente Massimiliano Trovato, che hanno scelto Trapani e che vogliono continuare a sceglierla anche in futuro per altre competizioni”, sottolinea Barbara.

Ma nel tour dell’assessore c’è spazio anche per una novità assoluta: a pochi passi dalla pista, nell’ex campo Aula, sta sorgendo uno skate park di nuova generazione, destinato a essere tra i più grandi e moderni d’Italia. “Non era possibile recuperare il vecchio campo da calcio perché non rispettava più le normative, così abbiamo scelto di guardare avanti. Lo skate park sarà idoneo a ospitare anche competizioni mondiali. I lavori dureranno per tutto il 2025”.

Un cantiere simbolico, che si affianca a quello – già completato – del pattinodromo, in vista di una più ampia riqualificazione dell’intero comparto sportivo cittadino. “L’obiettivo è chiaro: riaprire tutte le strutture sportive della città entro il 2025, massimo la prima metà del 2026”, ribadisce l’assessore.

Il primo banco di prova sarà proprio questo: quattro giorni di gare nazionali, con un impianto rinnovato, le tribune pronte a riempirsi e la città di Trapani che torna a ospitare lo sport che conta.

“Questo è solo l’inizio - conclude Barbara - Tra pochi giorni presenteremo anche le BT Finals di Handball e poi il torneo Quattro Nazioni alla piscina olimpica. Per lo sport trapanese è un momento molto, molto favorevole”.