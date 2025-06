 Riprende la circolazione ferroviaria tra Marsala e Trapani: RFI Investe oltre 400 milioni

04/06/2025 13:00:00

Dopo mesi di lavori, come riportato da tp24, è tornata operativa dal 1° giugno la tratta ferroviaria fra Marsala e Trapani, parte della linea Palermo-Trapani. A darne notizia è Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che ha coordinato e realizzato gli interventi con il supporto tecnico di Italferr.

La riapertura rientra in un ampio progetto di potenziamento della rete ferroviaria nel Trapanese, che prevede investimenti superiori ai 400 milioni di euro, cofinanziati anche tramite fondi PNRR. L’obiettivo è modernizzare e rendere più efficiente l’infrastruttura ferroviaria regionale, migliorando qualità del servizio, accessibilità e connessioni.

Gli interventi principali

Installazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) tra Alcamo e Trapani, che permetterà maggiore affidabilità della circolazione e una gestione più efficiente dei passaggi a livello. Attivazione del nuovo ACC (Apparato Centrale Computerizzato) nella stazione di Trapani, insieme a nuovi sistemi informativi al pubblico con teleindicatori a LED e impianti sonori. Restyling della stazione di Trapani, con pensiline rinnovate e adeguamento agli standard di accessibilità per persone a mobilità ridotta.

Sono attualmente in fase di realizzazione: L’elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo, con interventi di messa in sicurezza delle gallerie e rinnovamento infrastrutturale; La nuova fermata ferroviaria "Vincenzo Florio", al servizio dell’aeroporto di Trapani-Birgi, il cui cantiere è partito nel novembre 2024; Interventi nella stazione di Marsala, dove si sta lavorando all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale e di un secondo marciapiede.

Un investimento strategico per la mobilità siciliana

Il progetto rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione del trasporto ferroviario in Sicilia, in particolare nel territorio del Trapanese. L’elettrificazione e l’introduzione dell’ERTMS porteranno a una rete più sostenibile, interoperabile e tecnologicamente avanzata.

Aricò: «Bene ripristino collegamento fra Trapani e Marsala» - «Si aggiunge un altro tassello all'ammodernamento del trasporto su ferro nella Sicilia occidentale, anche grazie alla spesa delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I cantieri conclusi riconsegnano ai cittadini un’importante tratta di collegamento tra i centri di Trapani e Marsala, e altri interventi sono in corso per dare a questa parte dell’Isola infrastrutture e servizi moderni ed efficienti, interconnessi con lo scalo aeroportuale e con il capoluogo regionale. Il governo Schifani segue da vicino l’attuazione dell’intero programma di investimenti da parte di Rfi e del Gruppo FS che, insieme con il governo nazionale, sono impegnati a dotare l’Isola di ferrovie finalmente al passo con i tempi». Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, a proposito del ripristino della circolazione ferroviaria fra Marsala e Trapani, sulla linea Palermo-Trapani, dopo gli interventi di aggiornamento tecnologico.