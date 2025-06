Nina Zilli in concerto ad Alcamo per la Festa di Maria SS. dei Miracoli

06/06/2025 12:15:00

Alcamo si prepara ad accogliere una delle voci più travolgenti del panorama musicale italiano: venerdì 20 giugno, alle ore 22:30 in piazza della Repubblica, Nina Zilli sarà protagonista di un attesissimo concerto nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli, patrona della città.

L’evento, organizzato dal Comune di Alcamo con la collaborazione di Marcello Cannizzo Agency e Gianfaby Production, rappresenta uno dei momenti clou del programma civile della festa. “Nina Zilli saprà conquistare la nostra piazza con la sua energia e il suo talento. È un appuntamento da non perdere”, ha dichiarato il sindaco Domenico Surdi, sottolineando il valore artistico e simbolico del concerto.

Con il suo stile eclettico e il carisma da palcoscenico, Nina Zilli ha saputo unire sonorità soul, pop rock e reggae, passando con disinvoltura dalle radici della musica italiana a influenze internazionali. Artista a tutto tondo, ha calcato i palchi più importanti d’Italia, partecipato a Sanremo e pubblicato nel 2019 il libro illustrato “Dream City”. La sua carriera si è estesa anche al cinema, con il film “La California”, e all’impegno sociale, come ambasciatrice per Terre des Hommes nel progetto “Back to the Future” a favore dei bambini siriani. Il concerto si concluderà con uno spettacolo di giochi piromusicali al Castello dei Conti di Modica.