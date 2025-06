Disagi all’aeroporto di Birgi, il sindaco di Misiliscemi: “Nelle aree private il Comune non può intervenire”

06/06/2025 19:10:00

Sul caos all'uscita dell’aeroporto di Birgi, avvenuto la sera del 4 giugno 2025, intorno alle 23, e di cui ci siamo occupati in questo articolo di tp24, c'è la replica del sindaco di Misiliscemi Salvatore Tallarita, che ha voluto chiarire la posizione dell’Amministrazione comunale.

“In merito a quanto evidenziato e lamentato nel vostro articolo, per il ‘caos’ all’uscita dall’Aeroporto, è necessario specificare che l’Amministrazione Comunale ha fatto e continua a fare quanto di sua competenza, con il monitoraggio e il controllo della zona, per ovvii motivi di sicurezza, con l’attività dei vigili urbani in apposito servizio. A tal proposito sono numerose le contravvenzioni emesse in seguito ai controlli.”

Il sindaco sottolinea però un aspetto spesso trascurato nel dibattito pubblico: “Bisogna distinguere le diverse aree: oltre a quella di pertinenza comunale, c’è quella privata, cui il testo fa riferimento, dove evidentemente l’Amministrazione non può intervenire senza una specifica base legale che ne giustifichi l'esercizio dei poteri.”

Infine, un’ulteriore precisazione sulle immagini pubblicate: “La foto relativa all’articolo non è un ingorgo in entrata, ma la fila che si crea per uscire attraverso i lettori digitali. Spero che quanto scritto basti a chiarire.”