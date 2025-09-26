Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
26/09/2025 14:00:00

Mazara, il consiglio comunale affida la riscossione coattiva all'Agenzia dell'Entrate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/mazara-il-consiglio-comunale-affida-la-riscossione-coattiva-all-agenzia-dell-entrate-450.jpg

Il Consiglio comunale di Mazara ha dato il via libera all’unanimità: sarà l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a occuparsi del recupero coattivo dei tributi comunali, dalle tasse ai canoni non pagati. Una scelta proposta dal sindaco Salvatore Quinci che mette ordine dopo l’affidamento temporaneo del servizio a soggetti privati.

 

Approvata anche la conferma della pianta organica delle farmacie cittadine. Restano dunque 15 le sedi autorizzate, tra attività già esistenti e due nuove istituzioni nei quartieri Mazara 2 e Trasmazzaro/Tonnarella.

 

Il Consiglio ha approvato otto debiti fuori bilancio e alcune variazioni ai conti dell’ente. Nel dettaglio: Inseriti 1,4 milioni di euro sul 2025 (su un totale di 2,9 milioni ottenuti dalla Regione) per il progetto di rinaturalizzazione di un’area comunale di 20 ettari a C.da Affacciata. I lavori, a costo zero per il Comune, si concluderanno nella primavera 2026. Incremento di 135 mila euro per l’adeguamento dei gettoni di presenza dei consiglieri, ora fissati a 54,33 euro a seduta.

  •  
  • Circa 500 mila euro in più destinati a: manifestazioni natalizie, adesione al Distretto turistico, lavori di ristrutturazione del Palazzo di Città e realizzazione delle gradinate della piscina comunale. Le coperture arriveranno dalle risorse liberate dopo la delibera sul disavanzo dello scorso luglio.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret