Mazara: "Leonardo e Ilenia, due anime luminose"

07/06/2025 12:01:00

Mazara del Vallo nel giro di qualche mese è stata sconvolta da due tragedie che colpiscono non solo le famiglie che hanno subito la perdita di due giovanissimi: Leonardo, morto a 14 anni per un gioco finito in tragedia, e nei giorni scorsi, la scomparsa di Ilenia Ferro a causa di un incidente stradale

Ci ha scritto la mamma di Leonardo, Tanja Weckmann, rimasta profondamente sconvolta nel leggere che un'altra giovane vita è stata persa a Mazara del Vallo. Ci ha inviato il suo pensiero di mamma che pubblichiamo qui di seguito.

Una volta è un tragico caso isolato.

Uno shock che attraversa le strade,

le aule, i cuori, le chiese.

Un nome che si scioglie in lacrime.

Una volta è un’eccezione.

Una crepa nel muro dell’illusione,

che i bambini siano al sicuro,

che la vita rimanga giusta,

che il domani appartenga a tutti.

Ma due volte

così vicine

non sono più un’eccezione.

Due volte è sconvolgimento.

Due volte è realtà.

Due volte è il momento

in cui anche l’ultimo comprende:

La morte non è una rara visita.

È arrivata. Era qui.

E non ha chiesto se eravamo pronti.

Due giovani vite

Leonardo e Ilenia.

Due fari.

Due anime luminose,

che ora brillano in un altro mondo.

Due famiglie

che non possono più abbracciare i loro figli.

Due gruppi di amici

che non ritrovano più il sorriso spensierato.

Due storie

che si imprimono nella memoria di questa città.

Mazara…

non hai perso un bambino.

Ne hai persi due.

E con loro, il diritto

di vivere come se nulla fosse accaduto.

Ora è il momento

di guardare.

Di proteggere.

Di parlare.

Di piangere.

E di agire.

Non per paura.

Non per panico.

Ma per amore.

Per la consapevolezza

che nessuno è immortale –

ma ognuno è indimenticabile.

Non scrivo questo come monito.

Ma come madre.

Che conosce la morte.

E nonostante tutto, onora la vita.

Per Leo. Per Ilenia.

Per chi rimane.

E per chi

non dovrebbe sentire di nuovo lo stesso vuoto.



Tanja Weckmann