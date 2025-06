Marsala, concluso il corso per tutori volontari di MSNA: “Impegno di cittadinanza attiva a tutela dei minori soli”

07/06/2025 19:00:00

Si è concluso a Marsala, nei giorni scorsi, un corso di formazione rivolto a chi desidera diventare tutore volontario di minori stranieri non accompagnati (MSNA), una figura di cruciale importanza per la tutela legale e personale dei minori migranti privi di riferimenti familiari sul territorio italiano.

Il corso è stato promosso dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana e coordinato dal Centro Mediterraneo La Pira, con il supporto di UNICEF, Accoglierete, dell’Associazione Amici del Terzo Mondo e della Diocesi di Mazara del Vallo – Ufficio per le Migrazioni e la Mobilità Umana.

Il corso ha visto la partecipazione di cittadini, operatori sociali e rappresentanti della società civile, animati dal desiderio di offrire il proprio contributo in un contesto sociale sempre più bisognoso di sostegno. I tutori volontari, infatti, assumono un ruolo fondamentale: rappresentano legalmente i minori, ne promuovono l’inclusione e ne tutelano i diritti in assenza di genitori o familiari.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutte le realtà del territorio che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa: la Città di Marsala per il suo patrocinio, Solidalia, Amici del Terzo Mondo, FO.CO., Diocesi di Mazara del Vallo – Ufficio per le Migrazioni e la Mobilità Umana, Casa della Comunità Speranza, Accoglierete, Centro Penc e Fondazione Don Calabria. Tutti, con il loro impegno, hanno contribuito alla costruzione di un percorso formativo ricco di contenuti e fortemente radicato nel territorio.

Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino e coordinatore del Centro Mediterraneo La Pira, ha sottolineato come “la presenza di tutori volontari rappresenti non solo un obbligo di legge, ma soprattutto un atto di giustizia verso ragazzi e ragazze che arrivano nel nostro Paese in cerca di protezione, spesso segnati da esperienze traumatiche. La tutela legale volontaria - prosegue Anastasi - rappresenta un impegno di cittadinanza attiva, un'azione concreta per tutelare i minori soli e costruire inclusione sociale.

Nuove edizioni del corso saranno presto attivate con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli e pronti ad assumersi con responsabilità e umanità questo importante compito di tutela e accompagnamento.