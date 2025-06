Marsala: è morto l'ex poliziotto Leonardo Ottoveggio, per tutti Dino

08/06/2025 15:00:00

Marsala piange Leonardo Ottoveggio, conosciuto da tutti come Dino, volto noto e stimato della Polizia di Stato. In pensione da qualche anno, Ottoveggio ha lavorato a lungo al Commissariato di Marsala, dove per anni ha prestato servizio anche presso l’ufficio passaporti, a contatto quotidiano con cittadini e colleghi.

Figura riservata, apprezzata per la sua professionalità e disponibilità, lascia la moglie e due figli, ai quali si stringe con affetto la comunità marsalese e tutta la grande famiglia della Polizia.

Tra i messaggi di cordoglio, quello del collega e amico Sergio, che sui social ha scritto: “Vi giunga, a voi familiari, in una così trista circostanza di dolore che vi ha colpito, il mio più sentito cordoglio. Un arrivederci, mio amico e collega Leonardo (Leo-Dino).”