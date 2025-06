A Marsala l'incontro sulla sicurezza in mare "Emergenza mediche a bordo" 

09/06/2025 16:41:00

La cultura del mare non si ferma alla tecnica. Con questo spirito, la Scuola Nautica VelaSpiego continua il proprio percorso di formazione rivolto non solo agli aspiranti patentati, ma a tutti coloro che vivono il mare con passione e responsabilità. Sabato 14 giugno, alle ore 10:30, presso il Circolo Velico di Marsala, si terrà un incontro pubblico sul tema “Emergenze mediche a bordo”, promosso da VelaSpiego in collaborazione con la Tavola di Marsala dei Fratelli della Costa.

L’iniziativa, a ingresso libero, mira a sensibilizzare i diportisti su un aspetto spesso trascurato ma cruciale della navigazione: la gestione delle emergenze sanitarie in mare. A guidare la discussione saranno due esperti del settore: il Dott. Cristiano Li Gioi, medico, e la Dott.ssa Tiziana Ferro Laudicina, farmacista. Insieme, offriranno una panoramica su rischi, prevenzione e interventi possibili anche in condizioni di isolamento, lontani da strutture ospedaliere.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento per armatori, skipper, appassionati e curiosi, e rientra in un programma più ampio con cui VelaSpiego si propone di diffondere una formazione nautica consapevole e completa, che integri le competenze tecniche con valori fondamentali come la sicurezza, la solidarietà e il rispetto per il mare.

Con il supporto dei Fratelli della Costa, associazione che da decenni promuove i valori della fratellanza marinaresca, l’evento si inserisce in un contesto di crescita collettiva e condivisione di esperienze, arricchendo il tessuto culturale della comunità velica locale.

Per chi va per mare, essere preparati a ogni evenienza è un dovere prima ancora che una competenza: VelaSpiego continua a essere un punto di riferimento in questo percorso.