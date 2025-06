Alcamo, "Intrecci Narrativi": il 13 giugno Alberto Grillo presenta “Un’estate da Dick Fulmine”

10/06/2025 11:26:00

Prosegue con un nuovo appuntamento l’edizione 2025 della Rassegna “Intrecci Narrativi” – Libri, Musica e Degustazioni, organizzata da “Associazione per l’Arte” tra Alcamo e Palermo. Il terzo incontro in programma si terrà giovedì 12 giugno alle ore 18:00 a Palermo alla libreria Feltrinelli e venerdì 13 giugno alle ore 18:30 ad Alcamo al Castello dei Conti di Modica, con Alberto Grillo che presenterà “Un’estate da Dick Fulmine” - Edizioni Laurana. Per l'intera Rassegna sono in programma degustazioni di vino dei ‘giovani vignaioli’ del territorio.

Per il terzo appuntamento saranno a cura dell'azienda Domenico Lombardo Vini. Protagonista del libro è Francesco, un ragazzino che vive in un paese dell’entroterra, che dopo l’8 settembre del ’43 scappa con la famiglia in un campo di lavoro del Reich, dove perde i genitori sotto un bombardamento, e a guerra finita rientra a casa da solo, a piedi e viene accolto nella primavera del ’45 dagli zii, nel frattempo trasferitisi in città. Lì ritrova il suo grande amico, il cugino Giuseppe, accecato dalla calce tra le macerie di un cantiere.

Con lui vive delle semplici avventure: esplora la città, si fa degli amici, ha una storia con una ragazza. Per Francesco, in quegli anni, in quei luoghi, dentro a quei legami familiari, è difficilissimo sentire, pensare, crescere, perché è difficilissimo distinguere tra il bene e il male. In città tutto dipende dai soldi, anche il sesso, ma soldi non ce ne sono mai. L’unico esempio al quale Francesco sembra potersi appoggiare è Dick Fulmine, eroe di un fumetto; le sue avventure mirabolanti sono lontane dalla quotidianità di sopravvivenza in cui il ragazzino vive. Alberto Grillo (Genova, 1968) ha esordito nel 2021 con “Quote” (Il Canneto), segnalato l’anno precedente al Premio Calvino.