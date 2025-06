Sicilia Express anche d’estate: torna il treno low cost per studenti e lavoratori

10/06/2025 09:03:00

Dopo il successo delle edizioni natalizie e pasquali, il treno speciale Sicilia Express tornerà anche quest’estate. L’iniziativa della Regione Siciliana mira a offrire un’alternativa economica a studenti e lavoratori fuori sede che desiderano tornare nell’Isola durante il periodo estivo. Il prezzo del biglietto? Circa trenta euro per un viaggio di oltre 1.500 chilometri.

A bordo del convoglio ci sarà posto per 540 passeggeri, che in un solo giorno potranno rientrare da Milano o Torino fino in Sicilia. Il progetto è stato ideato per fronteggiare il caro biglietti nei periodi di alta stagione, quando i prezzi aerei e navali crescono a dismisura, spingendo molti a rinunciare al rientro a casa.

Per l’edizione estiva, l’assessorato regionale alle Infrastrutture è già al lavoro per predisporre un nuovo bando. L’obiettivo è confermare il servizio tra fine luglio e Ferragosto, con partenze che permettano di rientrare sull’Isola proprio nel cuore dell’estate.

Anche in questo caso il treno sarà realizzato in collaborazione con Trenitalia e Trenitalia Tper, ricalcando il modello delle edizioni precedenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha sottolineato l’importanza di garantire una soluzione concreta per migliaia di giovani e lavoratori che vivono al Nord, assicurando continuità a un’iniziativa molto apprezzata.