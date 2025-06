Ad Alcamo dal 12 al 21 giugno i festeggiamenti per la Patrona Maria SS. dei Miracoli

11/06/2025 10:16:00

Dal 12 al 21 giugno 2025 Alcamo si veste di festa per onorare la sua Celeste Patrona, Maria Santissima dei Miracoli, nel 478° anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine. Un appuntamento che rappresenta la più alta espressione dell’identità religiosa e culturale della città, in cui fede, tradizione e partecipazione collettiva si intrecciano in un unico sentire comunitario.

Un legame profondo con la Patrona

La devozione verso Maria SS. dei Miracoli è da secoli il fulcro della spiritualità alcamese. Celebrare la Madonna attraverso eventi religiosi e culturali è un gesto di gratitudine e speranza che ogni anno unisce cittadini, istituzioni e visitatori in un’atmosfera di intensa partecipazione. «Anche quest’anno, per l’anniversario del ritrovamento della Sacra Immagine di Maria SS. dei Miracoli, ci prepariamo a celebrare la Madonna, cui rivolgiamo le nostre preghiere affinché sia sempre speranza e conforto per la nostra comunità», ha dichiarato il Sindaco Domenico Surdi. «I giorni di Festa sono l’occasione per vivere insieme spiritualità e gioia. Ancora una volta abbiamo valorizzato le energie creative del territorio, animando centro storico e luoghi della cultura e della fede con manifestazioni, luminarie e spettacolari giochi pirotecnici».

Un programma ricco e coinvolgente

Come anticipato dall’Assessore alla Cultura, Spettacolo e Turismo Donatella Bonanno, i festeggiamenti prenderanno il via giovedì 12 giugno, per culminare, come da tradizione, sabato 21 giugno con la solenne Processione della Sacra Statua di Maria SS. dei Miracoli.

Il programma prevede una varietà di eventi per tutte le età e sensibilità: Appuntamenti culturali, musicali e sportivi, Una mattinata interamente dedicata ai bambini, Una cena multietnica per celebrare la diversità e la convivialità, il 18 giugno, nella Chiesa Madre, la prima nazionale della “Missa Papae Ioannis”, evento di grande valore spirituale e artistico, il 19 giugno, spazio alla tradizionale sfilata e benedizione degli animali al mattino, e in serata teatro e un concerto in Piazza Ciullo con una super band composta da artisti locali, il 20 giugno, imperdibile la suggestiva Sfilata Storica, seguita dal concerto di Nina Zilli e dai giochi piromusicali al Castello, infine, la notte del 21 giugno, il cielo si illuminerà con i fuochi d’artificio a Piazza Bagolino, a suggellare con emozione la conclusione della Festa.

Tradizione e innovazione nel cuore di Alcamo

I festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli celebrano il patrimonio storico, artistico e folkloristico del territorio, fondendo in maniera armoniosa la devozione religiosa con la vitalità della cultura contemporanea. È in questo incontro tra sacro e profano, tra radici antiche e sguardo al futuro, che Alcamo ritrova ogni anno la propria identità collettiva. Una Festa che non è solo celebrazione, ma anche espressione viva della fede, della storia e dell’amore per la propria città.