12 Giugno: accordo Trump - Cina, cortei e arresti negli Usa, italiani a Guantanamo

12/06/2025 07:03:00

E' il 12 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha spiegato in cosa consiste l’accordo sui dazi con la Cina: terre rare cinesi, indispensabili all’industria statunitense, in cambio di tecnologia e visti per gli studenti universitari cinesi. Il presidente ha enfatizzato i vantaggi per l’America, ma per ora l’intesa vale solo per 6 mesi

• La protesta di Los Angeles si estende al Texas, dove il governatore repubblicano ha mobilitato la Guardia nazionale, come voleva il presidente. Intanto nella capitale californiana si contano centinaia di arresti e deportazioni

• Tra i migranti irregolari destinati a Guantanamo ci sarebbero alcuni europei e due italiani, ma il ministro Tajani ha escluso che possano essere trasferiti nel carcere cubano

• Cresce l’opposizione istituzionale a Trump. Il governatore della California Gavin Newson lo accusa di violare apertamente la Costituzione e altri esponenti politici la pensano come lui

• A Gaza la guerra continua con decine di morti e nuovi attacchi in Libano

• Netanyahu rischia le dimissioni ed elezioni anticipate se passerà una mozione dell’opposizione che chiede lo scioglimento della Knesset. I partiti ultraortodossi alleati del premier minacciano di votarla se il governo non cancellerà l’obbligo di leva per gli appartenenti ai loro gruppi religiosi

• È arrivato in Italia insieme alla madre il piccolo Adam, unico sopravvissuto di una famiglia sterminata durante i bombardamenti israeliani (che hanno ucciso nove fratelli e il padre). Verrà curato a Milano

• Il giovane attentatore di Graz prima di agire aveva lasciato un video per la madre, dove le chiedeva di perdonarlo e di prendersi cura del suo gattino

• In Toscana si è verificato il primo caso di suicidio assistito per legge: a togliersi la vita è stato lo scrittore Daniele Pieroni, 64 anni, che dal 2008 era affetto dal morbo di Parkinson

• In Polonia è morto Matteo Doretto, 21 anni, astro nascente del rally. Durante le prove di una gara la sua auto è finita contro un albero

• Secondo la legale di Alberto Stasi gli assassini di Chiara Poggi potrebbero essere due

• A conti fatti gli scaglioni della nuova Irpef potrebbero risultare sfavorevoli ai ceti bassi e medi per i quali erano stati pensati. C’è chi parla di una beffa per le categorie più deboli di contribuenti

• I porti del canale di Panama sono al centro di una contesa tra le autorità del paese centroamericano, Msc, che ha ottenuto il controllo di alcuni scali, e i gestori cinesi

• Il ceo di Unicredit Andrea Orcel stima in un 20 per cento le possibilità che la banca di piazza Gae Aulenti possa concludere l’ops su Banco Bpm

• Lo Ior ha distribuito un dividendo record di 13,8 milioni di euro a papa Leone XIV

• Da oggi fino a a domenica l’anticiclone africano Scipione porterà temperature alte in tutta Italia. Si teme un’ondata di caldo in Val Padana e in Sardegna

• Carlo Calenda non vuole smettere di fumare. «Quando i politici fumavano erano mediamente migliori. Erano fuori forma, erano grassi, leggevano ed erano più colti»

• La guerra in Ucraina registra un nuovo pesante bombardamento russo su Kharkiv, un’anticipazione dell’offensiva dell’estate

• Il premier polacco Donald Tusk è riuscito a mantenere la maggioranza parlamentare ma il suo governo resta sotto tiro dei partiti nazionalisti antieuropei

• A Cene, in Val Seriana, si sono svolti i funerali comuni di Elena Belloli, 51 anni, e del marito Rubens Bertocchi, che l’ha uccisa. La decisione è stata presa per evitare esequie separate ai due figli della coppia

• Nel foggiano un ragazzo di 17 anni è in fin di vita dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa. Le circostanze del ferimento sono ancora oscure

• Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto (FI) ha annunciato di essere indagato per corruzione

• Nel napoletano tre avvocati e altre 42 persone sono stati colpiti da provvedimenti di custodia cautelare: sfruttavano immigrati irregolari fornendo false documentazioni

• Agli Europei under 21 la Nazionale italiana ha sconfitto la Romania 1-0. Ora guida con la Spagna il girone A

• La Nazionale è ancora senza allenatore. Oggi però Gennaro Gattuso incontrerà i vertici della Federcalcio

• Due alpinisti sono morti scivolando in un canalone sul Monviso

• Sono morti il musicista californiano Brian Wilson (83 anni), che fondò i Beach Boys e la nonna di Fedez Luciana Violini (94)

Titoli

Corriere della Sera: Stati Uniti, la rivolta dilaga

la Repubblica: Trump schiera i marines

La Stampa: Trump: «Animale chi protesta»

Il Sole 24 Ore: L’inflazione dimezza i tagli Irpef

Avvenire: Piano accoglienza

Il Messaggero: Crescita, lo scatto del Lazio

Il Giornale: Eutanasia, primo caso in Italia

Leggo: «Avanti con le deportazioni»

Qn: Suicidio assistito per legge / Il primo caso in Toscana

Il Fatto: Russi non più «aggressori» / e addio Nato per l’Ucraina

Libero: Tasse, migranti, governo. Parla Salvini

La Verità: Incredibile, insistono coi migranti

Il Mattino: Export, Campania e Sud / continuano a correre

il Quotidiano del Sud: Accordo sui dazi / tra Cina e Usa

il manifesto: L’incendiario

Domani: California, arresti e deportazioni / Il golpe mascherato di Trump