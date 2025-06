Egadi: ecco chi sono il vice sindaco e gli assessori della giunta Pagoto

12/06/2025 10:00:00

Il sindaco delle Egadi Giuseppe Pagoto ha conferito l'incarico di vice sindaco e le deleghe assessoriali. Vice sindaco e neo assessori, che hanno giurato a Palazzo Florio, alla presenza del segretario comunale Gian Paolo Di Giovanni, affiancheranno nell'azione di Governo il sindaco Pagoto, eletto lo scorso 26 maggio con la lista “Movimento per Le Egadi – Pagoto Sindaco”.

A comporre la Giunta sono stati chiamati Dafne Borgia, con deleghe alla Sanità, alle Attività produttive, alla Pubblica istruzione, al Personale, alla Cultura e allo Sport, Lorenzo Ceraulo, con deleghe ai Lavori pubblici, all' Urbanistica, all' Attivazione del PNNR, al Servizio idrico integrato, al Contenzioso, al Patrimonio, alla Protezione civile, ai Cimiteri e ai Rapporti con il Consiglio comunale, Ignazio Lucido, con deleghe alle Politiche sociali, alle Politiche giovanili, alla Pesca, allevamento e agricoltura, all' Associazionismo e al Volontariato e ai Servizi demografici ed Emanuele Sardina, chiamato anche a ricoprire il ruolo di vice sindaco con deleghe al Bilancio, alla Programmazione Economica e Finanziaria, ai Tributi, ai Trasporti e mobilità e alle Isole.

Il sindaco Pagoto ha, invece, tenuto per se le deleghe al Turismo, all'Area marina protetta, alla Polizia municipale ai Servizi Ecologici e Ambientali

"Abbiamo puntato - dice il neo eletto Giuseppe Pagoto - su competenze, professionalità ed esperienza. Il risultato è la composizione di una giunta di spessore formata da professionisti, in vari ambiti, fortemente radicati nel territorio egadino. L'obiettivo è, adesso, quello di ricostruire le isole Egadi partendo dai servizi essenziali fino ai grandi progetti per Favignana, Levanzo e per Marettimo'

Ecco chi sono gli assessori

Dafne Borgia - Laurea Magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione e Laurea in Filosofia. Master in didattiche delle discipline giuridiche ed economiche e Master in Europrogettazione. Già Assessore del Comune di Favignana.

Lorenzo Ceraulo - Laureato in Ingegneria, già Provveditore alle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria e componente dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Già Assessore e Vice Sindaco del Comune di Favignana.

Emanuele Sardina - Già Funzionario Tributario e Doganale al Ministero dell'Economia e Finanze Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ignazio Lucido - Operatore dei servizi commerciali e turistici. Blogger e Digital Creator. Da sempre impegnato nel mondo dell’Associazionismo, del sociale e del volontariato. Già consigliere comunale e Presidente Commissione Turismo del Comune di Favignana".