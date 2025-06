Marsala: con il Presidente dell'Ars Galvagno inaugurati i lavori al Lungomare Salinella. Il video

13/06/2025 06:00:00

E’ stato inaugurato ieri a Marsala, il cantiere lungo la Salinella, che rientra tra i progetti di riqualificazione delle aree cittadine, con i fondi del PNRR.

Presente all’inaugurazione del cantiere il Presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno. Si tratta di una riqualificazione che rappresenta un profondo cambiamento per Sappusi e per il futuro della città, ha detto il sindaco Massimo Grillo. Lì sorgerà un'area open per attività culturali: “Un'opera che non ha precedenti a Marsala, sottolinea il sindaco Grillo. Un teatro all'aperto che - assieme all'intera area - daremo in gestione a privati tramite un avviso pubblico, con una capienza di circa 800 posti, immerso nel verde, con vista sulle Egadi e destinato ad attività socioculturali”.

Il teatro sarà servito da uno spazio bar-caffetteria con relativi servizi, biglietteria, sala prove, spogliatoi, locale tecnico. Particolare l’ingresso alla struttura teatrale, costituito da una pensilina al cui interno sono collocati degli alberi. Con l'obiettivo di ripristinare la naturalità del Parco Salinella, saranno altresì effettuati interventi di bonifica e riqualificazione dei percorsi, garantendo la piena fruibilità dell’area. Altra novità: gli ampi viali saranno accessibili a veicoli per persone con disabilità, cui saranno riservati parcheggi, per un parco davvero inclusivo.

L’investimento e il progetto

La somma complessiva è di 8 milioni di euro per la riqualificazione dell'area di Salinella, sono fondi del PNRR e prevede pure la realizzazione di una social housing. L’impresa incaricata ha già avviato gli interventi e in quella che era l'ex scuola Lombardo Radice sorgerà la nuova social housing: sette alloggi disposti a schiera, con giardini retrostanti, aree gioco, panchine e un tappeto erboso. Si tratta di un altro pezzo di waterfront cittadino che recupera il rapporto con il mare.

Previsti anche percorsi all’interno dell’area, piena accessibilità per le persone con disabilità, viali percorribili e parcheggi riservati. A progetto ultimato, nella primavera del 2026, avverrà l’affidamento, con apposita procedura pubblica, a privati che dovranno poi gestire e mantenere lo stato di decoro. Il PNRR costituisce una opportunità per riqualificare quelle aree che da anni risultano abbandonate e non accessibili.

In altre città del Paese i progetti sono stati orientati per la rigenerazione a Milano di spazi come la Goccia di Bovisa, Napoli ha puntato alla riconversione del patrimonio abitativo pubblico e al recupero di aree industriali dismesse, Palermo ha avviato un programma di riuso sociale di immobili inutilizzati, con finalità educative e culturali.

Non basta il PNRR ma avere visione strategica, partecipata e a lungo termine, al centro c’è sempre la persona e la qualità dello spazio urbano.