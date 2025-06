Trapanese in trasferta minaccia l'ex: "Sto venendo a ucciderti". Arrestato

15/06/2025 17:11:00

Un operaio di 32 anni, originario della provincia di Trapani e residente temporaneamente a Pesaro per lavoro, è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e tentato omicidio. L’uomo ha percorso oltre 400 chilometri per raggiungere l’ex compagna a Fondi, in provincia di Latina, con l’intento – annunciato al telefono – di ucciderla.

A dare l’allarme è stata la donna, una 44enne, che ha ricevuto la chiamata minacciosa martedì sera: «Sto venendo ad ammazzarti». Non era la prima volta che l’uomo la perseguitava: nei mesi scorsi era già stato denunciato per stalking, ma aveva continuato a minacciarla.

Rintracciata grazie a un dispositivo GPS nascosto sull’auto della donna, l’uomo ha dato il via a un inseguimento pericoloso, da Fondi a Terracina, culminato sulla via Pontina, dove ha speronato più volte l’auto della vittima, facendola finire contro un platano.

La donna, per fortuna, ha riportato solo ferite lievi. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno definito la sua sopravvivenza «un miracolo».

L’uomo è stato arrestato e si trova attualmente detenuto nel carcere di Latina.