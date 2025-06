Trapani, San Liberale tra i luoghi del cuore FAI

15/06/2025 08:40:00

La Chiesetta di San Liberale ha ottenuto 5.441 voti nel censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Lo rendono noto la Delegazione FAI di Trapani e il Gruppo FAI Giovani di Trapani. Il risultato, ufficializzato il 12 giugno nel corso della conferenza stampa nazionale, colloca il sito al 94° posto nella classifica italiana e al 9° posto tra i luoghi più votati della Sicilia.





Il dato conferma l’impegno costante messo in campo negli ultimi due anni dal FAI di Trapani, con un capillare lavoro di raccolta firme e testimoniato dal grande consenso riscosso con le aperture straordinarie mensili scandite dal format "La domenica a San Liberale": una concreta occasione per far conoscere il luogo e riportarlo all’attenzione della comunità cittadina, trasformandolo in un simbolo di identità e un luogo di partecipazione.





Un sentito plauso va anche alla città di Castelvetrano e a quanti si sono mobilitati per la Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, che ha raccolto 3.655 voti. Anche questo bene potrà ora partecipare al bando FAI con un progetto dedicato: un altro importante segnale dell’attenzione crescente verso i beni culturali del nostro territorio.





A commentare il risultato è Nicola Adragna, Capo della Delegazione FAI di Trapani: "A nome della Delegazione FAI di Trapani desidero ringraziare i nostri volontari e tutti coloro che si sono attivati per amore verso questo luogo magico collocato sulla prua della Sicilia e ringrazio tutti coloro che con la loro firma o il loro voto online hanno contribuito al raggiungimento di questo ottimo risultato.

San Liberale è un nostro luogo del cuore e sarà nostro impegno fare il possibile con il supporto del FAI per mantenerlo vivo e valorizzarlo”.





Il superamento della soglia dei 2.500 voti darà ora la possibilità, d’intesa con la Curia proprietaria della chiesetta, di presentare un progetto di recupero con richiesta di contributo economico al FAI. Pur trattandosi di un supporto parziale, e non di un finanziamento risolutivo per un restauro integrale, rappresenta comunque un’opportunità significativa per avviare un primo concreto intervento di valorizzazione e tutela, che potrà fungere da catalizzatore per azioni future più ampie, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle comunità.





“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara Roberto Valenti, Capo Gruppo Giovani FAI Trapani –. Abbiamo dimostrato che lavorando tutti insieme possiamo ottenere risultati concreti per il nostro territorio. Il percorso intrapreso ha generato un entusiasmo collettivo che ha dato nuova vita al dibattito sul futuro della chiesetta, ispirando anche la nascita di un Comitato Spontaneo dedicato alla valorizzazione della Chiesa. Andiamo avanti ancora più convinti di prima!”





L’attenzione dimostrata finora è solo il punto di partenza: adesso si apre una fase nuova, che richiederà progettualità, responsabilità e un rinnovato spirito di collaborazione.