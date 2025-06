Crisi idrica a Trapani, l'allarme dei gestori di case vacanza

16/06/2025 22:55:00

La crisi idrica continua a mettere in difficoltà Trapani, e a farne le spese, oltre ai cittadini, sono anche gli operatori del settore turistico, che vedono vanificati investimenti e sforzi in piena alta stagione. La denuncia arriva da Jessica, proprietaria dell'appartamento ad uso turistico "Vicolo 35" in via San Michele 35, che ha inviato una accorata segnalazione alla redazione di Tp24.

"Per l’ennesima volta devo segnalarvi l’ennesimo disservizio che noi gestori e cittadini del centro storico dobbiamo sopportare," scrive Jessica. Nonostante abbia aumentato la sua capienza idrica di ben 3500 litri con l'acquisto di due grossi recipienti proprio per far fronte ai cronici problemi, la situazione non accenna a migliorare. "In data odierna, e ormai da ben quattro turni l’acqua non è arrivata," lamenta la lettrice, sottolineando come in piena stagione turistica questo crei "veri e grossi disagi", specialmente in zone del centro storico dove l'intervento delle autobotti private è reso estremamente difficoltoso.

La frustrazione è palpabile: "L’unica nostra arma è diventata la segnalazione via PEC, perché prendere la linea telefonando al servizio idrico integrato è diventato impossibile." Jessica esprime la stanchezza di dover vivere con l'ansia dell'arrivo dell'acqua ogni "giorno di turno", una condizione insostenibile per chi, come lei, ha investito nel settore turistico in una città che dal turismo dovrebbe vivere. "Un bene così naturale è ormai diventato un lusso," chiosa amaramente.

L'appello di Jessica, che si dice convinta di non essere la sola a vivere questi disagi, è rivolto direttamente all'amministrazione comunale: "Chiedo che questa mia e-mail venga pubblicata, e nel caso qualcuno della nostra amministrazione legga questa e-mail, di mobilitarsi il più possibile, siamo persone oneste e lavoratori, che hanno investito tanto per rendere più bella la nostra città." Una richiesta di aiuto e attenzione da parte di chi, con il proprio lavoro, contribuisce allo sviluppo e all'immagine turistica di Trapani.