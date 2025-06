  Trapani, la casina Liberty rinasce con il PNRR: "Ora servono idee per aprirla davvero alla città"

16/06/2025 19:20:00

Trapani recupera un altro pezzo del suo patrimonio: la casina Liberty all'interno di Villa Margherita è stata restaurata grazie a uno dei 25 progetti finanziati con i fondi del PNRR intercettati dal Comune. I lavori sono quasi ultimati, mancherebbe circa un mese alla consegna definitiva, e l’Amministrazione lancia adesso un appello a librerie, associazioni, famiglie e realtà culturali: “Fatevi avanti con proposte per gestirla e animarla, vogliamo restituirla davvero alla città”.

L’edificio, chiuso da anni, era un tempo una scuola materna. Adesso, con un intervento da circa 200mila euro, torna a nuova vita grazie a un progetto donato gratuitamente dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti, frutto dell’impegno di professionisti trapanesi “innamorati della propria città”, come ha sottolineato il sindaco Giacomo Tranchida. “Trapani in cammino – ha detto – è anche questo: collaborazione, visione e recupero dei luoghi simbolo della città”.

L’intervento non si è limitato al semplice restauro della facciata e dei fregi in stile Liberty, ma ha incluso anche la sistemazione degli spazi davanti e dietro l’edificio. “Un cortile ripulito e sistemato – ha spiegato l’assessora Rosalia d’Alì – che potrebbe accogliere piccole iniziative culturali. Il sogno è che questo luogo diventi una sorta di foyer all’aperto per il vicino teatro Di Stefano, ma anche uno spazio di lettura, incontro, gioco e cultura durante tutto il giorno”.

Nelle intenzioni del Comune, la casina potrà essere concessa in gestione a chi saprà valorizzarla con un progetto sostenibile e aperto alla comunità. “Faremo un tavolo tecnico – ha concluso Tranchida – per programmare una fruizione pubblica e collettiva. È un appello a chi vive la città: vogliamo farne un luogo vissuto, non un altro spazio chiuso o dimenticato”.