Selinunte: uomo colto da malore in mare salvato dai bagnini

16/06/2025 13:36:00

Paura per una famiglia a Marinella di Selinunte. Una famiglia composta da marito, moglie e figlio si trovava a circa 200 metri dalla riva quando l’uomo ha improvvisamente accusato un malore. La moglie, visibilmente agitata, e il figlio sono entrati nel panico, rendendo la situazione ancora più critica.

Immediato l’intervento dei bagnini del lido "La Pineta", Giuseppe Rizzuto e Achille Casamento, così come riporta Castelvetranonews. Un bagnino si è tuffato in acqua raggiungendo a nuoto la famiglia in difficoltà, mentre Rizzuto ha utilizzato il pattino di salvataggio per riportare tutti sani e salvi a riva.

Grazie alla prontezza e al coraggio dei due bagnini, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze.