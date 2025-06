Marsala: "Non c'è più tempo per lo Stagnone, siamo arrivati ad un bivio"

16/06/2025 14:30:00

Gentile Direttore, avendo letto la bella e condivisibile lettera del sig.Vito Paolo Rallo “L’Unico Vento Che Può Far Bene Allo Stagnone è Quello Del Dialogo” vorrei commentare con le mie riflessioni.



Il tempo di argomentare le diverse posizioni sull’attuale assetto dello Stagnone, a mio parere, non c’è più. Il cambiamento climatico ( Mediterraneo mai così caldo: nuovo record di temperatura superficiale ) e la pressione dello sfrenato turismo non possono coesistere in un delicato equilibrio ecologico quale è la laguna dello Stagnone.



Ormai chi ci amministra e la popolazione del territorio limitrofo devono prendere atto che la scelta è una sola: regolamentare o non esisterà più la preziosa risorsa che la nostra generazione ha avuto in consegna.



Il tempo non è purtroppo a favore dell’auspicabile dialogo; a mio parere siamo ad un bivio e dalle scelte attuali dipenderà il futuro: facciamocene tutti una ragione.



Aurelia Tranchida