Ginnastica: l'Asd Marsala Gym Lab chiude la stagione in un PalaBellina straripante di spettatori

16/06/2025 07:00:00

Si è tenuto sabato 14 con inizio alle ore 19:00, presso la palestra PalaBellina di Marsala, il saggio di fine stagione agonistica dell'Asd Marsala Gym Lab. L'attenta preparazione dei tecnici dell'associazione ha consentito una esibizione davvero interessante, il MGL Circus Show, dove le tantissime ginnaste di ogni età in forza al sodalizio lilibetano, hanno messo in pratica gli esercizi di tutta la stagione di fronte ad un foltissimo pubblico che ha assiepato gli spalti dell'impianto sportivo marsalese e che ha incitato le stesse per tutta la durata della manifestazione. Una stagione di grandi successi che ha visto le ginnaste sulle pedane di tutta Italia riscuotendo successi sempre più importanti. Ne fa esempio su tutte la piccola Sofia De Filippi, 37° agli ultimi Campionati Italiani Gold. Rmc 101 era presente testimoniando con la seguente intervista la splendida manifestazione: