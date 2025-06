Marsala Futsal Campione d'Italia Under 19 - Gli azzurri primeggiano anche alla Kinto Cup

17/06/2025 08:24:00

La stagione del Marsala Futsal 2012 si chiude nel migliore dei modi. Nonostante il percorso del Campionato di serie B non sia finito nel migliore dei modi, la società di Calcio a 5 vanta una finale di Coppa Italia, il raggiungimento delle semifinali per l’Under 19 nazionale, la vittoria del Campionato Under 17 provinciale e adesso può alzare anche la Coppa Scudetto dell’Under 19 regionale che, racimolando vittorie su vittorie dalla Sicilia al Lazio, si laurea campione d’Italia. Ad Eboli infatti, i ragazzi di coach Rafa Torrejon e Giuseppe Costigliola, sotto gli occhi del responsabile del settore giovanile azzurro Leandro D’Alessandro, hanno vinto 7 a 4 la finale contro l’Olimpia Regium, dominando la partita grazie alla tripletta della carta vincente della stagione - ovvero Nikolas Sanalitro, nominato anche MVP del match - alla doppietta del ritrovato Nicolas Valenti (fermo per diversi mesi a causa di infortuni) ed ai sigilli di Pietro Bonafede - che ha ridato linfa alla squadra dopo la fine del Campionato di B - e di Andrea Romano, altro giovane promettente cresciuto a dismisura lungo la stagione. Porta a casa invece il Premio come “Miglior portiere Premio Vincenzo D’Avino” Nicolas Cosenza.

Kinto Futsal Future Cup: per Cosenza altre grandi soddisfazioni: la scorsa settimana, insieme al compagno di squadra Andrea Romano, ha partecipato alla formazione per il Sud alla KINTO Futsal Future Cup 2025 che nel torneo. Il Sud ha prima battuto la formazione del Nord e poi, in finale, ha vinto contro il Centro-Sud ai rigori per 3 a 2. Anche qui Cosenza ha ricevuto il Premio come Miglior Portiere segnando anche un goal nel corso delle gare.