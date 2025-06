Giovane operaio rimane folgorato mentre lavora in un impianto fotovoltaico

17/06/2025 18:58:00

Un'altra tragedia sul lavoro in Sicilia. Un giovane operaio di 26 anni, originario della provincia di Palermo, ha perso la vita oggi in un incidente avvenuto in un cantiere per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, situato tra Menfi e Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe rimasto folgorato durante alcune operazioni all'interno del campo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.