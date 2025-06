Marsala, controlli a tappeto nel weekend. Posti di blocco e multe in centro

Giovane operaio rimane folgorato mentre lavora in un impianto fotovoltaico

Un'altra tragedia sul lavoro in Sicilia. Un giovane operaio di 26 anni, originario della provincia di Palermo, ha perso la vita oggi in un incidente avvenuto in un cantiere per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, situato tra Menfi e Santa...