Il rimpasto di Grillo. Malumori nel centrodestra. La DC: "Nessun accordo"

17/06/2025 09:20:00

L’ingresso della DC, nella giornata di ieri, nella giunta di Marsala, con Massimo Grillo sindaco, ha creato diversi malumori e frizioni all’interno del centrodestra.



Non è tardato ad arrivare un comunicato congiunto dei segretari provinciali di Lega, Forza Italia, DC, Noi Moderati, Grande Sicilia. Manca tra i firmatari Fratelli d’Italia.

Nella nota precisano che gli assessori indicati in giunta in quota FI e DC sono a titolo personale e non di partito.



Ecco la nota: “Il centrodestra di Trapani dice no al sindaco di Marsala Massimo Grillo e ai suoi tentativi di ricompattare attorno a sé i partiti e i movimenti che lo hanno trascinato alla vittoria”. Così in una nota congiunta Eleonora Lo Curto, Toni Scilla, Giacomo Scala, Maria Pia Castiglione e Salvatore Montemario, segretari provinciali di Lega per Salvini premier, Forza Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati e Grande Sicilia, a seguito delle notizie riportate dalla stampa sull'ingresso della Dc in giunta a Marsala. Nella nota si ribadisce che “la fallimentare esperienza Grillo viene definitivamente archiviata. La nomina di nuovi assessori in quota ai partiti lungi dall’essere confermata dai segretari provinciali e si configura piuttosto come l'ennesimo espediente messo in campo da Grillo per confondere le acque e mistificare la realtà. La presenza in giunta di soggetti che dicono di appartenere ai partiti del centrodestra è da ritenere a titolo meramente personale. I partiti guardano al progetto politico e al bene comune dei cittadini. Questo si preparano a fare per Marsala, la quinta città della Sicilia per popolazione. Si attende chiarezza da Fratelli d’Italia che non può assumersi la responsabilità di mettersi contro gli altri partiti del centrodestra”.

Poi è arrivata anche la smentita della DC dell'accordo con Grillo. Ecco la nota a firma di Totò Cuffaro e della segreteria provinciale DC.

La Democrazia Cristiana, in provincia di Trapani, non ha sottoscritto alcun accordo con il sindaco di Marsala Massimo Grillo, così come riportano alcuni articoli di stampa.

Sull’ingresso della DC in giunta si era già espressa la segreteria provinciale della Democrazia Cristiana e, noi, siamo un partito vero che rispettiamo le decisioni assunte. Ci auguriamo che anche altri partiti lo fa facciano. La presenza in giunta del consigliere Di Girolamo è da ritenersi a titolo meramente personale e non implica in nessun modo il coinvolgimento della DC, dichiarano Totò Cuffaro segretario nazionale della DC e Giacomo Scala, segretario provinciale DC a Trapani.

La segreteria provinciale della DC si riunirà per determinarsi sul caso Marsala, in ordine alle posizioni assunte dai consiglieri, non in linea con le decisioni del partito.