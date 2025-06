18 Giugno: ultimatum di Trump all'Iran, Israele spara sulla folla a Gaza, inizia la Maturità

18/06/2025 07:06:00

E' il 18 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri su Truth Trump ha scritto di volere la «RESA INCONDIZIONATA!» dell’Iran, e di sapere «esattamente» dov’è il «così detto leader supremo» . Stanotte su X Khamenei ha risposto scrivendo «la battaglia ha inizio»

• Ieri sera Trump ha telefonato a Netanyahu dalla Situation Room nei sotterranei della Casa Bianca. In Israele cominciano ad arrivare navi e aerei militari statunitensi

• Tra gli stranieri evacuati dall’Iran ci sono 29 italiani passati in Azerbaigian su dei pulmini

• A Gaza l’Idf ha sparato sulla folla che assaltava i camion con gli aiuti uccidendo 59 persone





• In Ucraina nuovi bombardamenti russi hanno fatto 16 morti

• Per la prima volta da 50 anni negli Usa ci sono più emigranti che immigrati

• In Salento un giovane di 21 anni, studente di Economia a Roma tornato in paese per le vacanze, ha ucciso sua madre

• A Menfi (Agrigento) un operaio è morto folgorato mentre lavorava a un pannello fotovoltaico

• Stamattina alle 8.30 iniziano gli esami di maturità per 524 mila studenti, che come prima prova dovranno scrivere un tema

• La maggioranza ha votato a favore di una mozione di Iv presentata da Boschi, ma sembra sia stato un errore (Meloni era contraria)

• Al Parlamento europeo è stato rinviato a data da definirsi il voto per revocare l’immunità a Ilaria Salis

• Quest’estate il Papa andrà in vacanza a Castel Gandolfo due volte, dal 6 al 20 luglio e dal 15 al 17 agosto (papa Francesco ci andò solo tre volte in 12 anni, e non si fermò mai a dormire)

• Alla Camera si è deciso che dal 2027 verranno aboliti gradualmente gli scontrini di carta

• A Strasburgo è stata presentata la proposta di legge per far sì che i Paesi Ue smettano di importare gas russo entro la fine del 2027

• A Ragusa un uomo di 67 anni dato per disperso è riuscito a tornare da solo a riva dopo 20 ore passate in mare

• A Roma un anziano è finito di notte con la sua auto sulla scalinata di Trinità dei Monti

• Gasperini ha detto che con la Roma vorrebbe vincere la Champions

• Il presidente della Liga spagnolo ha detto che il Mondiale per club andrebbe semplicemente «eliminato» perché è solo un modo per fare soldi

• Nella finale dei 100 metri ai Paavo Nurmi Games in Finlandia Marcell Jacobs è arrivato ultimo

• A settembre Nanni Moretti inizierà a girare il suo nuovo film, Succederà questa notte, tratto da un libro dell’israeliano Eshkol Nevo (come l’altro suo film Tre piani)

• Sono morti l’italianista Giusi Baldissone (77 anni), il pianistra austriaco Alfred Brendel (94), il trombettista di Propaganda Live Giovanni Di Cosimo (61), il giornalista statunitense William Langewiesche (70), l’esperto di champagne Frédéric Panaïotis (61)

Titoli

Corriere della Sera: Iran, Trump pronto a entrare in guerra

la Repubblica: Iran, Trump pronto alla guerra

La Stampa: «Iran, resa incondizionata»

Il Sole 24 Ore: Commercio / Internazionale: / meno dollari / e più euro

Avvenire: «L’Iran si arrenda»

Il Messaggero: Teheran, gli Usa in campo

Il Giornale: Trump pronto alla guerra / «E Macron non capisce niente»

Leggo: Trump, ultimatum all’Iran

Qn: Trump minaccia l’attacco / «Voglio la resa dell’Iran»

Il Fatto: Trump pensa alla guerra: / gli 007 zittiti sulla Bomba

Libero: Finalmente! / L’Iran delle belve / sta per cadere

La Verità: «Arrendetevi»

Il Mattino: Trump all’Iran: ora arrendetevi

il Quotidiano del Sud: Trump, ultimatum choc all’Iran

il manifesto: Lavoro sporco

Domani L’ultimatum / di Trump / a Khamenei / «Arrendetevi»