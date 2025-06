Ritrovata Maria Veronica Riccardo, la giovane scomparsa a Mazara. L’annuncio della famiglia

19/06/2025 20:39:00

È stata ritrovata Maria Veronica Riccardo, la giovane di cui non si avevano più notizie da due giorni a Mazara del Vallo. A comunicarlo è la famiglia con un messaggio di sollievo e riconoscenza: “Con immensa gratitudine vi informiamo che nostra sorella ci ha chiamati ed è stata ritrovata.”

L’appello per la scomparsa aveva mobilitato in poche ore decine di persone, attivando una rete solidale fatta di condivisioni, segnalazioni e messaggi di sostegno. “Desideriamo ringraziare di cuore – scrive la famiglia – tutte le persone che ci hanno supportato, che hanno condiviso l’appello o che ci hanno contattati con informazioni utili. La vostra solidarietà e attenzione sono state fondamentali in un momento così difficile per la nostra famiglia.”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle autorità che si sono attivate per collaborare alle ricerche.

La vicenda si chiude quindi con il miglior degli epiloghi. E ci ricorda, ancora una volta, quanto può essere importante una condivisione, un messaggio, una rete di persone che non restano indifferenti.