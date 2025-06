Mazara: a settembre il rifacimento degli attraversamenti pedonali al Lungomare

19/06/2025 14:30:00

Saranno avviati nel mese di settembre i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali sui lungomare Mazzini, Hopps e San Vito. Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente, spiegando che l’intervento è stato programmato dopo l’estate per evitare la temporanea chiusura di tratti di lungomare durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

Gli attraversamenti interessati, realizzati con pavimentazione in monostrato vulcanico e marmo, risultano attualmente danneggiati in più punti e scollegati rispetto al resto della sede stradale. In attesa dell’intervento completo, l’amministrazione ha già effettuato delle sistemazioni provvisorie nei tratti maggiormente compromessi, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni.

I lavori, per un importo base di circa 23mila euro oltre oneri di sicurezza e Iva, sono stati aggiudicati all’impresa Foderà Biagio di Mazara del Vallo, che ha presentato un ribasso del 24,25%. Il progetto esecutivo è stato redatto dal geometra Salvatore Ferrara dell’ufficio tecnico comunale.

Intanto, si sono conclusi i lavori di rifacimento della pavimentazione della passeggiata del Lungomare Giuseppe Mazzini, nel tratto compreso tra il piazzale Quinci e la via Valeria. L’intervento, realizzato dall’impresa Asaro Antonino di Mazara del Vallo, è stato aggiudicato con un ribasso di circa il 35% su una base d’asta di 150mila euro. A questi si aggiungono circa 140mila euro destinati all’acquisto dei materiali.