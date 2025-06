Trapani, schianto nella notte in via Fardella: auto chiusa e conducente scomparso

20/06/2025 16:16:00

Nella notte fra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, la centrale via Fardella è stata teatro di un incidente singolare. Una Mercedes, procedendo a velocità sostenuta, ha impattato contro due vetture in sosta – una Cinquecento e una Fiat Panda – deformandone le carrozzerie. Il guidatore, descritto dai presenti come un ragazzo, è sceso dall’abitacolo, ha premuto il telecomando per bloccare la propria auto e si è allontanato di corsa, facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccolto le testimonianze dei giovani che hanno assistito alla scena. Le indagini puntano ora a identificare il fuggitivo e a chiarire eventuali responsabilità.