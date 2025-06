 Trapani, sequestrati oltre 20mila prodotti non sicuri. Multe per tre attività commerciali

20/06/2025 10:30:00

Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di Trapani per tutelare i consumatori e contrastare la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Nei primi mesi del 2025, i “baschi verdi” del Gruppo di Trapani hanno effettuato tre controlli in altrettanti negozi della provincia, sequestrando oltre 20.000 articoli.

Si tratta principalmente di oggetti di cartoleria, casalinghi e chincaglieria, tutti privi delle etichette obbligatorie previste dal Codice del consumo. In particolare, mancavano informazioni fondamentali come l’origine del prodotto, il nome del produttore o importatore, le istruzioni e le avvertenze d’uso, da riportare in lingua italiana.

I prodotti, esposti sugli scaffali e destinati alla vendita, risultavano quindi potenzialmente pericolosi per l’utente finale.

Al termine delle verifiche, i titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio e sanzionati con multe che vanno da 516 a 25.823 euro, come previsto dalla normativa vigente.

L’operazione conferma l’attenzione della Guardia di Finanza nei confronti della sicurezza dei cittadini, soprattutto in un settore delicato come quello dei prodotti di largo consumo.