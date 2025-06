Scontro frontale sull'A29 vicino Trapani: tre feriti

20/06/2025 08:15:00

Paura sull’autostrada A29 nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 giugno, per un incidente stradale avvenuto a circa sei chilometri dall’uscita in direzione Trapani.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto proveniente da Alcamo è uscita dalla carreggiata, ha sfondato il guard rail e ha invaso la corsia opposta.

Proprio in quel momento stava transitando un altro veicolo in direzione Alcamo: l’impatto tra i due mezzi è stato frontale e molto violento, facendo temere conseguenze ben più gravi.

Il bilancio è di tre feriti, tutti soccorsi sul posto e trasportati in ambulanza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni per tutta la durata delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.