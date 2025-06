Scopello Fashion Show: torna la sfilata per sensibilizzare sui tumori ginecologi

20/06/2025 12:10:00

La moda torna ad essere veicolo di prevenzione e cura con la terza edizione di “Scopello Fashion Show”, il 22 giugno alle ore 20,30 nella Torre di Scopello: la sfilata, con le creazioni dello stilista Martino Midali, è organizzata dall’associazione Loto Odv, che opera all’ospedale Civico di Palermo offrendo servizi alle donne colpite da tumori ginecologici.

Nell’atmosfera incantata della Torre Doria, anche quest’anno a sfilare sulla spettacolare passerella -che mostra le acque cristalline del mare di Scopello- saranno indossatrici d’eccezione: le pazienti oncologiche e le dottoresse che le hanno in cura.

Lo scopo è quello di raccogliere fondi per sostenere progetti dell’associazione a supporto delle pazienti con patologie oncologiche -in particolare il carcinoma ovarico- con l’accompagnamento delle pazienti nei day hospital. Per informazioni e prenotare l’ingresso alla sfilata si può contattare il numero 3389119425. Testimonial della serata sarà Francesca la Colla, cantante e corista di Francesco De Gregori, vincitrice del programma “Tale e quale show” 2024 «Anche quest’anno invitiamo a prenotare e partecipare alla sfilata, un'iniziativa di importanza sociale da sostenere -invitano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore alla Cultura Giovanni D’Aguanno- condividendo un messaggio di forza e speranza per le donne che convivono con patologie oncologiche. Ringraziamo Genziana Internicola, vicepresidente Loto Odv Sicilia e amministratrice della Torre di Scopello, per il suo impegno nelle iniziative di supporto a chi soffre. Un grazie anche a tutti coloro che si dedicano con passione a queste attività: il loro lavoro è fondamentale per motivare e sostenere chi affronta malattie e terapie ogni giorno».