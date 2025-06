Sfilate solidali, street food e pianoforti in aeroporto: il weekend in provincia

21/06/2025 06:00:00

Concerti nelle piazze, mostre nei parchi archeologici, infiorate e rassegne teatrali: è un fine settimana ricchissimo quello che attende la provincia di Trapani il 21 e 22 giugno.

Tra le iniziative in programma, anche eventi per la Festa della Musica, spettacoli solidali, celebrazioni religiose e festival open air:

MARSALA - Sabato 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, l’aeroporto di Trapani Birgi ospiterà un concerto gratuito nell’area arrivi dalle 10:00 alle 12:00. Protagonisti i giovani pianisti Michele Lombardo e Giacomo Barraco, con musiche di Beethoven e Chopin. L’evento è promosso da Airgest in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, partner artistico.

MARSALA - Dal 21 giugno al 12 luglio Marsala ospita “Malìa e incanto”, rassegna gratuita di incontri letterari e concerti tra la Terrazza d’Arte Carpe Diem e il Jiardino di Assud. Tra i protagonisti: Nino De Vita (21/6), Elena Guerriero con Luana Rondinelli e Alice Giuliano (28/6), Rondinelli anche con il suo Fimmine (12/7). I concerti vedranno sul palco i Manosanta Hard Soul (26/6), l’Officina artistica Carpe Diem (4/7) e Michele Pantaleo con altri musicisti (10/7). Ideazione di Luana Rondinelli e Gregorio Caimi, modera Chiara Putaggio.

MARSALA - Sabato 21 giugno, alle ore 21:00, presso il Baluardo Velasco in via Bottino a Marsala, la Libera Orchestra Popolare sarà in concerto in occasione della Giornata del profugo richiedente asilo. Un appuntamento promosso dall’associazione “Finestre sul Mondo” .

PARCO DI SELINUNTE - Il 21 giugno 2025 alle ore 19 inaugura al Parco Archeologico di Selinunte la mostra “Pericolo estinzione. Impronte in suoli antichi” di Stefano Bombardieri, a cura di Anna Lisa Ghirardi. L'esposizione sarà visitabile fino al 31 dicembre 2026. L’evento intreccia arte contemporanea e memoria storica per riflettere sulla fragilità del nostro tempo.

MARSALA - Dal 21 al 24 giugno Marsala ospita lo “Street Food Sicily on Tour” in Piazza della Vittoria. Quattro giorni tra sapori tipici, live music e show cooking per celebrare il cibo da strada siciliano. L’evento rientra in una manifestazione itinerante nelle località turistiche dell’isola. Ingresso libero.

ERICE - Sabato 21 giugno alle 18:00, alla Grotta Polifemo di Pizzolungo (Erice), si celebra il Solstizio d’Estate con una visita ai pittogrammi preistorici. Alle 19:30 intervento del geoarcheologo Francesco Torre e musica dal vivo con voce e arpa celtica. Alle 20:35 contemplazione silenziosa del tramonto, seguita da condivisione di cibo e bevande.

CASTELVETRANO - Sabato 21 giugno alle 18:00, al Centro Commerciale Belicittà di Castelvetrano, si presenta il libro La pescatrice araba di Massimo D’Antoni (Aulino Editore). L’incontro fa parte della rassegna “Al Centro della Parola”. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Jana Cardinale.

SCOPELLO - Il 22 giugno alle 20:30, alla Torre di Scopello, si tiene la terza edizione dello “Scopello Fashion Show”, sfilata benefica promossa da Loto Odv Sicilia con le creazioni di Martino Midali, per sensibilizzare sui tumori ginecologici. In passerella pazienti oncologiche e dottoresse, testimonial la cantante Francesca La Colla. Presenta Barbara Lipari, luci e audio curati da VLA Service. L’ingresso è su invito con contributo, il ricavato sarà destinato alla ricerca e al sostegno delle pazienti.

MARSALA - Domenica 22 giugno alle 19:30, al Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala, va in scena MOT – Istruzioni per diventare tiranno, scritto e diretto da Giacomo Frazzitta. Lo spettacolo rientra nell’VIII edizione de 'A Scurata, rassegna “Cunti e Canti al calar del sole”. Prevista visita al museo alle 18 e degustazione alle 19. Biglietti da 21,50 euro su ticketando.it.

TRAPANI - Fino al 22 giugno Trapani ospita la Trinacria Cup, torneo internazionale di pallanuoto maschile. Alla Piscina Olimpionica si sfidano le nazionali di Italia, Spagna, Ungheria e Grecia. L’evento è promosso dalla Federazione Italiana Nuoto con il sostegno di Regione Sicilia e Comune di Trapani.

ALCAMO - Si concludono sabato 21 giugno le celebrazioni per Maria Santissima dei Miracoli con la tradizionale processione e i fuochi d’artificio.

PARTANNA - Fino al 22 giugno Partanna ospita la 3ª Infiorata del Corpus Domini, la più grande della provincia di Trapani, lungo via Regina Elena. In programma visite guidate, cortei storici, musica, spettacoli e celebrazioni religiose. Domenica 22 la processione eucaristica chiude l’evento tra tappeti floreali e arte sacra. Info su www.infioratadipartanna.it. GIBELLINA - Dal 20 giugno al 20 agosto 2025 torna a Gibellina il “Photoroad”, festival biennale di fotografia e arti visive a cielo aperto. Tema di questa quinta edizione è “Senza tempo”, con opere site-specific di artisti internazionali e giovani talenti. Mostre, installazioni e performance animeranno vari luoghi della città. Ingresso gratuito, info su gibellinaphotoroadfestival.com.

SAN VITO LO CAPO - Sabato 21 giugno alle ore 20, la Baia Santa Margherita di San Vito Lo Capo ospita il concerto al tramonto del DeuxArts Duo. In scena Radovan Cavallin al clarinetto e Jelena Očić al violoncello. L’ingresso è gratuito. A seguire, brindisi con gli artisti e aperitivo al tramonto.

SALEMI - Sabato 21 giugno Salemi celebra la Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia con eventi diffusi nel centro storico. Dalle 17:00 vetrine a tema, presentazioni di libri, musei aperti e spettacoli musicali. In serata “Balconi d’Amore”, flash mob, musica live e dj set. Ingresso gratuito.

CUSTONACI - Il 21 giugno a Custonaci, Festa della Musica in Piazza Municipio alle 16:30 a cura della Pro Loco, seguita dalla Serata Latina alle 21:30 in Piazza Riviera. Il 22 giugno, appuntamento con il Liscio in Piazza a Purgatorio, sempre alle 21:30. Entrambi gli eventi rientrano nel cartellone “L’estate al borgo”.

ERICE - Sabato 21 giugno 2025 alle 18:30, al Teatro Gebel Hamed di Erice, si tiene il concerto “Tra intimità e grandiosità”, viaggio nel Romanticismo pianistico. Protagonisti i pianisti Giacomo Barraco e Giovanni De Vincenzi, per la stagione del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani. L’evento è promosso in collaborazione con il Comune di Erice.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 21 giugno alle 18.30 la Parrocchia di Santa Gemma Galgani a Mazara del Vallo riapre la chiesa dopo due mesi di restauro. La riapertura sarà celebrata con il rito di dedicazione e la consacrazione dell’altare, presieduti dal vescovo Angelo Giurdanella. È la prima dedicazione ufficiale, a 54 anni dalla costruzione.

MARSALA - Tre siti del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala sono visitabili nei weekend con visite guidate a cura di ArcheOfficina. Aperte al pubblico la Chiesa di Santa Maria della Grotta, la Latomia dei Niccolini e l’Ipogeo di Crispia Salvia, tutti ricchi di affreschi e testimonianze storiche. Le visite si svolgono il sabato e la domenica con biglietti da 4 a 5 euro, anche cumulativi. Prenotazioni al 351 484 9420 o lilibeo@archeofficina.com.

MARSALA - Fino al 19 ottobre 2025, il Convento del Carmine di Marsala ospita la mostra “Piero Guccione – Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura di Sergio Troisi. La mostra è visitabile da martedì a domenica, lunedì chiuso, ingresso gratuito.

ERICE - Fino al 2 novembre Erice ospita la mostra “Niki Berlinguer. La Signora degli Arazzi”, con opere tessili ispirate a grandi maestri come Caravaggio, Van Gogh e Mirò. L’esposizione si terrà tra il museo Cordici, il museo Wigner-San Francesco e la chiesa di San Pietro.

PALERMO - Fino al 30 novembre, il Palazzo Reale di Palermo ospita una grande mostra dedicata a Elliott Erwitt, maestro della fotografia mondiale. In esposizione 110 scatti iconici e 80 immagini in proiezione, tra serie celebri come ICONS e Kolor. Tra i soggetti: Marilyn Monroe, JFK, Muhammad Ali e scene di vita quotidiana. Biglietto 8,50 euro, evento a cura della Fondazione Federico II.