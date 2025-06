 "Continuo a sognare una Università a Marsala"

21/06/2025 00:00:00

Quanti sogni nel cassetto! Talmente tanti da non riuscire più ad aprirlo. Eppure, nel corso degli anni, uno di quei sogni è sempre rimasto al primo posto, in cima a tutti gli altri, facendosi spazio nella mente con determinazione: una Università a Marsala.

Molti diranno che nelle città vicine esistono già strutture universitarie, ma forse non sanno quante persone, in questa città, desidererebbero ardentemente vedere realizzato questo sogno. Il futuro sono i giovani: dobbiamo investire su di loro.

Una sede universitaria porterebbe prestigio alla nostra Marsala. Non tutti hanno la possibilità di spostarsi, né il tempo – per motivi di lavoro o economici – di affrontare lunghi viaggi o sostenere i costi di una laurea online.

Nel mio piccolo, spero davvero che qualcuno rifletta su questo progetto.

Perché ai giovani, credetemi, la voglia non manca. Manca però quella spinta che la nostra amata (e spesso criticata) città può dare.

A voi che leggete, e anche a chi offre critiche – non sempre costruttive – rivolgo i miei saluti.

Maria De Stefano