 La poesia "Vintimila picciriddi” diventa canzone grazie a Rosario Lisma e I Musicanti di Gregorio Caimi

22/06/2025 00:05:00

La poesia "Vintimila picciriddi" di Ignazio Buttitta è ora disponibile in versione musicale. Il brano, interpretato da Rosario Lisma con le musiche e l’arrangiamento di Gregorio Caimi, è distribuito dall’etichetta romana Cultural Bridge ed è ascoltabile sui principali digital store in 240 Paesi.

La produzione è a cura dell’associazione culturale “I Musicanti”. Il progetto nasce da una rilettura di uno spettacolo del 2017, I figli di Rosa e Ignazio, durante il quale Lisma aveva già recitato la poesia accompagnato dalle musiche del gruppo. Rivedendo quella registrazione, Caimi ha proposto all’attore di trasformarla in una canzone. Da questa iniziativa è nata anche l’idea di un nuovo spettacolo, L’isola nell’isola, che debutterà il 12 agosto al teatro a mare “Pellegrino 1880” nell’ambito della rassegna ‘a Scurata.

Il brano è stato registrato e mixato da Antonio La Rosa e Gregorio Caimi. Hanno partecipato i musicisti Dario Li Voti, Alessio Cordaro, Natale Montalto, Ceo Toscano, Gregorio Caimi e le voci di Debora Messina e Rosario Lisma.

Secondo Lisma, Vintimila picciriddi, scritta negli anni ’70, riflette l’impegno politico e sociale di Buttitta, paragonato a un “Majakovskij siciliano”. Il testo mantiene una forte attualità, soprattutto per il tema dell’infanzia povera e vulnerabile.

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Fondazione Buttitta. Ignazio E. Buttitta, nipote del poeta e presidente della fondazione, sottolinea il valore civile della poesia, che racconta la sofferenza dell’infanzia nei quartieri popolari di Palermo e che oggi si inserisce nel contesto delle crisi umanitarie in corso in diversi Paesi. La diffusione in forma musicale viene vista come un’opportunità per riaffermare il messaggio sociale di Ignazio Buttitta.