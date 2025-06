 Marsala: lo yacht in fiamme è affondato, non ci sono feriti

22/06/2025 20:34:00

Lo yacht che ha preso fuoco a poche miglia dalla costa di Marsala è affondato e si trova a circa 15 metri di profondità. Le fiamme sono divampate a bordo in circostanze ancora da chiarire, generando una colonna di fumo nero visibile da gran parte della città. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito anche un’esplosione.

Le immagini inviate dai lettori a Tp24 e un video girato da un’altra imbarcazione presente sul posto mostrano chiaramente il rogo in corso, in una scena impressionante e drammatica.

Fortunatamente, non si registrano feriti. I primi soccorsi sono stati prestati da alcune imbarcazioni in zona, e successivamente è intervenuta la Guardia Costiera, che ha coordinato le operazioni fino all’affondamento dello scafo, avvenuto alle 20:15. A quanto si apprende, non è stato necessario il supporto del 118, inizialmente allertato e presente al porto con un’ambulanza.

La Capitaneria di Porto ha fatto sapere che al termine delle operazioni diffonderà un comunicato ufficiale con i dettagli dell’accaduto.