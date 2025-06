Marsala, la crisi di Grillo. Cosa succede dopo il ritiro di FdI

22/06/2025 06:00:00

Lo scossone Fratelli d’Italia a Marsala con il ritiro dei due assessori ha avuto reazioni. Lunedì i segretari provinciali di centro destra si riuniranno proprio a Marsala per provare a trovare una sintesi sul prossimo candidato sindaco. Ma c’è pure il nodo Forza Italia da sciogliere. Toni Scilla ha annunciato un direttivo comunale a Marsala, guidato dalla segretaria Elia Martinico. Da lì, poi, si dovrebbe uscire dalla giunta, chi non lo farà sarà messo fuori dal partito.

La questione Bilardello

Ignazio Bilardello non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione, non ha partecipato al congresso comunale, è distante dalle posizioni del partito per le decisioni assunte su Marsala. Con il sindaco ha lavorato e rivendica quel lavoro, tuttavia non c’è traccia di una sua netta posizione, ne’ in un senso e nemmeno in un’altra. Possibilmente non uscirà dalla giunta.

Grillo. Punto e a capo

Difficile ricomporre, i partiti di centro destra non vogliono più parlare di un Grillo 2026, si va oltre. Difficile sarà pure metterli tutti insieme attorno ad un unico nome. Inutile negare che una parte di Fratelli d’Italia guarda con interesse alla candidatura di Andreana Patti, che però se va a sinistra mette in difficoltà l’area. Salvatore Ombra non mette tutti d’accordo, Eleonora Lo Curto e Mimmo Turano non lo appoggerebbero. Nicola Fici è in campo con riserva, potrebbe essere il candidato sponsorizzato dalla Dc.

È ancora tutto in fase embrionale, senza dimenticare che l’ago della bilancia e’ sempre Enzo Sturiano.

ProgettiAmo Marsala

Il movimento civico di Paolo Ruggieri fa una analisi della situazione politica cittadina, partendo dalla cronologia dei fatti: “È stata una settimana davvero travagliata per il Sindaco di Marsala, che acquisisce le dimissioni di due Assessori nominando i sostituti a stretto giro: evidentemente non è stato sorpreso del passo indietro di Ingardia e Marchese, che è lecito pensare siano stati indotti alle dimissioni, con un modus operandi già sperimentato più volte in questo quinquennio. E i nuovi Assessori Di Girolamo e Lombardo erano certamente pronti a subentrare, con un cronoprogramma ben orchestrato dal Sindaco. Accade però che queste ultime nomine sono state prontamente disconosciute dal partito di riferimento dei nuovi Assessori, la DC. Ora arriva anche il deliberato di FDI che, dopo la chiara presa di distanza degli altri partiti del centrodestra, ritira i propri Assessori dalla Giunta e dichiara che i suoi due Consiglieri non sono più a sostegno della "pseudo maggioranza".

Per ProgettiAmo Grillo è "distruttore della politica": “avendo progressivamente perso la fiducia in lui riposta dalle nove liste che ne hanno determinato l'elezione.

Marsala merita di meglio ed adesso bisogna guardare avanti con determinazione nel superiore interesse della Città”.