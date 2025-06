Incidente a Marsala, scontro tra una minicar e una moto

23/06/2025 20:30:00

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno a Marsala, sulla strada dei lidi.

Una minicar si è scontrata con una moto di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto in contrada Berbaro Rina, sulla litoranea che porta ai lidi, all'incrocio con lo "Sbocco".

La minicar proveniva da Petrosino e avrebbe provato a svoltare a sinistra verso lo sbocco quando sopraggiungeva in direzione opposta la moto. L'impatto è stato molto violento, con la moto rimasta sul parabrezza della minicar. Una persona sarebbe rimasta ferita in maniera non grave. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Marsala.