Scontro tra autobus AST e auto sulla via Marsala a Trapani: accertamenti in corso

23/06/2025 09:41:00

Incidente stradale nella tarda serata di sabato sulla via Marsala, a Trapani, all’altezza della traversa che conduce in via Vestri. A scontrarsi, un autobus dell’Ast diretto all’aeroporto di Birgi e un’autovettura che proveniva dalla via Alcamo.

L’impatto è stato piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle condizioni dei passeggeri o dei conducenti coinvolti. Le immagini circolate sui social, in particolare sulla pagina "Primarete Trapani", mostrano chiaramente la dinamica e l’entità dello scontro.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Resta da chiarire se uno dei mezzi non abbia rispettato la precedenza o se si sia trattato di una manovra errata all’incrocio.

L’episodio ha creato momenti di tensione e rallentamenti lungo la via Marsala, una delle arterie principali di collegamento con l’aeroporto "Vincenzo Florio".